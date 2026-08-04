Galatasaray'a stoper transferinde 10+4 önerisi! Teknik heyet değerlendiriyor
Stoper transferi için 10+4 yabancı kuralı kapsamında 23 yaş altı bir takviye arayışında olan Galatasaray'a, Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu önerildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.08.2026 06:40
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper arayışlarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibe, menajerler aracılığıyla yeni bir isim önerildi.
Takvim'in haberine göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'ın transfer gündemine geldi.