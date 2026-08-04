Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri Manchester City'den geliyor

Transferde bir süredir sessizliğini koruyan Galatasaray, ligin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Lesley Ugochukwu'nun ardından yapacağı hamleler büyük merak konusu olan sarı kırmızılı ekibin, şu ana kadar ismi hiç duyulmamış bir futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda Cimbom'un, İngiliz devi Manchester City'nin jokeri için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)