Yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından olan Beşiktaş'ta beklenen ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşebilir. Gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Felix Uduokhai için Werder Bremen'in devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenen ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşebilir. Gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Felix Uduokhai için ülkesinden girişimlerin devam ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Önder Özen, yaptığı açıklamada deneyimli stoperle yola devam etmek istemediklerini belirtmiş ve bu kararı oyuncuya bildirdiklerini ifade etmişti. Özen, "Felix Uduokhai ile görüştüm, kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Kendisi çok ağırbaşlı bir karşılık verdi. O ve menajeri kulüp araştırmalarına devam ediyor. Schalke ile bir pürüzü oldu, o sebeple anlaşamadı. Ama Bundesliga'dan istek var. Zannederim bir süre sonra aramızdan ayrılacak." sözlerini sarf etmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Schalke ile anlaşamayan Alman stopere Werder Bremen'in talip oldu. Bundesliga ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtlen Uduokhai'nin ülkesine dönmeye yakın olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

1.93 boyundaki savunmacı, siyah-beyazlı formayla toplamda 58 maça çıktı ve 1 asist kaydetti. Alman savunmacının Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.