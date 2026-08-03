Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Kanarya, ilk müsabakayı 18-19 Ağustos tarihlerinde Kadıköy'de, rövanş mücadelesini ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
PLAY-OFF TURUNDAKİ EŞLEŞMELER ŞÖYLE:
Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / AEK (Yunanistan)
Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Viking (Norveç)
Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)
Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)
Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda) / Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)