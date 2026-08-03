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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ağustos 2026 kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ağustos 2026 kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Dijital tarafından düzenlenen 3 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. İşte kazandıran rakamlar ve bilet sorgulama linki...

A Spor

Giriş Tarihi: 03.08.2026 21:42

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı geride kaldı. 3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21.30'da başlayan çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlandı. Dev ikramiye hayali kuran şans oyunu severler arama motorlarında "3 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları", "Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı", "Kazandıran numaralar tam listesi" ve "Sayısal Loto çekiliş sonucu" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte noter huzurunda çekilen 3 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız...

3 AĞUSTOS 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

3 Ağustos Pazartesi akşamı yapılan çekilişte tespit edilen şanslı rakamlar şu şekildedir:

Kazandıran Numaralar: 31-41-49-50-66-77

Joker: 78

SüperStar: 68

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve ikramiye kazanan bilet bilgilerinizi öğrenmek son derece kolay. Biletinize ikramiye vurup vurmadığını, bilet numaranızı girerek millipiyangoonline.com resmi web sitesi ya da Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulaması üzerinden anında sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da 1 ile 90 arasındaki sayılar arasından 6 tanesi seçilerek kolon oluşturulur. Çekilen 6 sayıya ek olarak 1 adet Joker ve 1 adet SüperStar sayısı belirlenir. İkramiye kazanma kategorileri ise şu şekildedir:

6 Bilenler: Büyük ikramiyenin sahibi olurlar.

Büyük ikramiyenin sahibi olurlar. 5+1 (Joker) Bilenler: İkinci büyük ikramiyeyi kazanırlar.

İkinci büyük ikramiyeyi kazanırlar. 5 Bilenler, 4 Bilenler, 3 Bilenler ve 2 Bilenler: Derecelerine göre ikramiye havuzundan pay alırlar.

Derecelerine göre ikramiye havuzundan pay alırlar. SüperStar: SüperStar seçeneğini işaretleyerek oynayan ve tutturan oyuncular ikramiyelerini katlama şansı elde ederler.

👉MPİ ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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