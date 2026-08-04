Fenerbahçe-Sturm Graz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi yolundaki kritik mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Şifresiz yayınlanacak mı?" ve "Fenerbahçe turu geçerse rakibi kim olacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...