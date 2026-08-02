Fenerbahçe'nin gündemindeki isimden transfer açıklaması!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Brezilyalı oyuncu, takımının oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi geleceği hakkındaki kararını verdiğini açıkladı. İşte detaylar...
Kadrosunda 24 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe, yabancı kuralı kapsamında bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Takımı nitelikli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Mauro Junior ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kanarya'nın gündemine gelen Brezilyalı sol bek, geleceği hakkında verdiği kararı açıkladı.
27 yaşındaki oyuncu, PSV'nin AZ Alkmaar ile oynayacağı Hollanda Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
Junior, "PSV'de kalıyorum. Başka seçenekler de vardı ama kaptan olmak fark yarattı. PSV'de mutluyum ve bu sezon yine güzel bir şey başarabileceğimiz hissini taşıyorum." ifadelerini kullandı.
Adı Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto ile de anılan sol bek oyuncusu için takımın teknik direktörü Peter Bosz da Junior'ın kalmasından ötürü duyduğu sevinci paylaştı.
Karşılaşma öncesi konuşan Bosz, "Mauro içine kapanık biri değil, tam aksine. Soyunma odasında ağırlığını koyan, çok net konuşan bir çocuk. Henüz kaptan olmadığı zamanlarda da böyleydi. Sol bekim yoksa Mauro'yu kullanırım. 6 numaram yoksa Mauro'yu kullanırım. Ama ona sabit bir pozisyon verme yolunda çalışacağım." sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 37 maçta görev alan Junior, 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Hollanda temsilcisi ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek.