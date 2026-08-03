Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe'nin genç sağ beki Ognjen Mimovic'i gündemine aldı.
Geleceği belirsizliğini koruyan Sırp futbolcu için Konyaspor devreye girdi. Yeşil-beyazlı ekibin, 21 yaşındaki sağ bekin transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Fenerbahçe ile temasa geçerek bilgi aldığı aktarıldı.
Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında durumu değerlendirilen Mimovic'in geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, genç oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi adına gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor.