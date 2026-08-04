Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Ve Rafael Leao transferinde düğüm çözülüyor... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yarış halinde olduğu Portekizli yıldız, geleceğine dair kararını verdi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer tercihini yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)