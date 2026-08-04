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Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Ve Rafael Leao transferinde düğüm çözülüyor... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yarış halinde olduğu Portekizli yıldız, geleceğine dair kararını verdi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer tercihini yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

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Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer döneminde karşı karşıya geldikleri Rafael Leao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Süper Lig'in iki devi, Milan forması giyen yıldız futbolcu için girişimlere başlamış ve kıyasıya bir transfer yarışına girmişti.

Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Yeni sezonda Türkiye'ye gelip gelmeyeceği büyük merak konusu olan Leao hakkında İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Portekizli oyuncunun, transfer kararını verdiği öğrenildi.

Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Leao, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini reddetti.

Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

27 yaşındaki ismin son haftalarda ilgisini yoğunlaştıran Galatasaray'dan gelebilecek olası bir teklife ise sıcak baktığı belirtildi.

Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Leao'nun, Şampiyonlar Ligi faktörü ve yakın arkadaşı olan Victor Osimhen'in varlığı sebebiyle sarı kırmızılı ekibe daha sıcak baktığı vurgulandı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin aksine Galatasaray'ın, Leao için daha sağlam bir seçenek olduğu kaydedildi.

Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

İTALYA'DA DA KALABİLİR!

Öte yandan yıldız ismin sözleşmesi bitene kadar Milan'da kariyerine devam etme seçeneğinin de masada bulunduğu ifade edildi.

Rafael Leao transfer tercihini yaptı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Bunun yanı sıra Portekizli kanat oyuncusunun son dönemde Avrupa ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri reddettiği aktarıldı. Leao'nun kendisini tamamen ikna edecek bir projeyi beklemeyi seçtiği bildirildi.

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