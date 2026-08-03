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G.Saray taraftarından yönetime transfer tepkisi! G.Saray taraftarından yönetime transfer tepkisi! 01:16
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G.Saray'dan U23 stoper hamlesi! G.Saray'dan U23 stoper hamlesi! 01:16
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G.Saray'dan on numaraya 38 milyon €'luk genç yıldız! G.Saray'dan on numaraya 38 milyon €'luk genç yıldız! 01:16
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"150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz!" "150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz!" 01:16
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti
Milano'da 2. Leao zirvesi!
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