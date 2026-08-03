TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Aziz Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, forvet transferiyle ilgili olarak "Bu hafta içinde bitireceğiz" dediği isim ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin sürpriz bir yıldızla anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)