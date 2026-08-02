Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao gibi isimlerin geleceği belirsizliğini korurken, devre arasında kadroya katılan sürpriz bir isim için İspanya'dan transfer iddiası geldi. İşte transferin detayları... | FB Spor haberleri

AZİZ YILDIRIM AÇIKLADI Düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda santrfor transferi hakkında konuşan Yıldırım, "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz. Gelecek oyuncunun da bedelini incelediler, limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.