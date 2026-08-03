TRANSFER HABERİ: Lucumi'nin gitmek istediği takım belli oldu! Beşiktaş ve Galatasaray ısrarla istiyordu

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki stoperin gitmek istediği takımı belirlediği ve menajerine bizzat yetki verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)