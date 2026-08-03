TRANSFER HABERİ: Lucumi'nin gitmek istediği takım belli oldu! Beşiktaş ve Galatasaray ısrarla istiyordu
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki stoperin gitmek istediği takımı belirlediği ve menajerine bizzat yetki verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Savunma hattına takviye yapmak isteyen iki Süper Lig devi, Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi gündemine almıştı.
Kolombiyalı stoper için temaslarına devam eden iki ekibe transferde beklenmedik bir haber geldi.
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Lucumi, Juventus'a transfer olabilmek için menajerine diğer teklifleri beklemeye almasını söyledi.
28 yaşındaki defansın Juventus'a gitmek istediği ve Çizme ekibinin teklifine öncelik verdiği kaydedildi.
Bologna'nın ise Juventus'tan 25 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği ancak siyah beyazlıların, sözleşmesi 10 ay sonra bitecek Lucumi için 17 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu aktarıldı.
Bologna'nın, Juventus tarafından yapılan teklifi az bulduğu ve daha fazlasını talep ettiği vurgulanırken, hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için her şeyi yapmaya hazır oldukları bildirildi.
GEÇEN SEZON 43 MAÇA ÇIKTI!
Jhon Lucumi geçtiğimiz sezon toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Lucumi bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Bologna ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek Lucumi'nin, güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.