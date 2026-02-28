Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında lider Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Galatasaray adına gol perdesini 45+2. dakikada Sacha Boey açtı. İlk yarı bu golle Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlü ile sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip Alanyaspor'da Mounie skoru 1-1'e getirdi. Bu gole sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira 58. dakikada cevap verdi.

Dakikalar 83'ü gösterirken Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen sahneye çıktı. Futbolcu takımının 3. golünü kaydeden isim oldu.

Maçın ardından Galatasaray ligde 58 puanla lider konumda bulunuyor.

Alanyaspor ise 26 puanla 11. sırada yer alıyor.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

14. dakikada Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

35. dakikada Boey'un şutunda savunmadan seken top, ceza yayı önündeki Sara'da kaldı. Bu futbolcunun plasesinde, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi: 1-0.

İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın yaptığı ortada altıpasın sol tarafında Mounie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti. 1-1



58. dakikada Lang'ın uzun pasında Sara ceza sahası içi sol tarafında kafayla Osimhen'e bıraktı. Bu oyuncunun röveşata denemesinde top yana düşerken Torreira, meşin yuvarlağı alıp filelere gönderdi. 2-1



62. dakikada Hadergjonaj'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta sağ tarafta topla buluşan Makouta'nın yerden çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Mounie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.



81. dakikada Sane'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.



83. dakikada kaleci Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi geçip ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 3-1



90. dakikada Asprilla'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.