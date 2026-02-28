Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Cimbom kritik maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların 2. golünü Lucas Torreira atarken Uruguaylı yıldızdan maç sonu dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE TORREIRA'NIN SÖZLERİ:

Mutluyuz. Zor bir rakibe karşı oynayacağımızı, iyi oyunları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bizi çok zorladılar. Odaklanmayı ve gelişmeyi bildik. Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık. Çok yorgunduk. Juventus'a karşı 2 tane zor maç oynadık. Taraftarımızın önünde bu büyük maçı çıkarmak ve kazanmak önemliydi.

Benim için çok önemli olan 2 kişi beni bu formayla göremedi, gollerimi göremedi. 4 yıldan fazla süredir buradayım. Herkese çok teşekkür ederim. Benim yanımdalardı. Beni çok iyi karşıladılar. Uruguay'da babam, arkadaşlarım, ailem var. Onları da özlemle anıyorum. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim.

Her gün çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde galip gelmemiz için taraftar hep destek oluyor. Çok kıymetliler bizim için. Ben takımım için mücadele ediyorum. 3 tane lig şampiyonluğumuz var. Kupalar var. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir noktadayız. Bu büyük kulüp nerelere geldi, durup keyfini çıkarmamız lazım. Türk bayrağını da orada temsil ediyoruz. Bunun keyfini hep birlikte çıkarmalıyız.