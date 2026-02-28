Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Cimbom şampiyonluk yarışında oldukça kritik olan maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu mücadelede sarı-kırmızılılara kış transfer döneminde yeniden katılan Sacha Boey takımının ilk golünü kaydetti.

Futbolcudan maç sonu dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Sacha Boey'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım."