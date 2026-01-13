Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya bir takviye yapmak için girişimlerine hız verdi.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir orta saha arayışında olan sarı kırmızılılar, transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi.
Yönetim bu mevki için listesindeki 4-5 oyuncuyla görüşüyordu.
Takvim'in haberine göre, Okan Buruk'un transferine onay verdiği Monaco'da forma giyen Denis Zakaria'nın da listeye eklendiği öğrenildi.