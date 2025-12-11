Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan santrfor harekatı! İlk sırada o isim var

Galatasaray'dan santrfor harekatı! İlk sırada o isim var Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de son dönemde alınan kötü sonuçların ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların santrfor mevkisi için Devler Ligi'ndeki rakibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...





Şampiyonlar Ligi'nde işini zora sokan, Süper Lig'de de rakiplerinin nefesini ensesinde hissetmeye başlayan Galatasaray, sezonun ikinci bölümünde kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti.



Özellikle attığı gollerle takımı sırtında taşıyan Victor Osimhen'in, Afrika Kupası'na gidecek olması sarı-kırmızılılarda endişe yaratıyor. Formsuz Mauro Icardi'ye güvenmeyen yönetim, yeni sözleşme arzusu olan Arjantinli'yi bekletme kararı aldı ve ocak ayında yedek forvet transferi yapmak için düğmeye bastı.

