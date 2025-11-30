Galatasaray'a derbi öncesi 3 müjdeli haber birden!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan o gelişmeler, Teknik Direktör Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. İşte detaylar...
Galatasaray'da takımda bulunan eksikler can sıkarken, Fenerbahçe derbisi öncesinde iki önemli müjde geldi. Fotomaç'ın haberine göre; bu hafta çalışmaların ilk bölümünde takımla birlikte çalışan ve daha sonra fizyoterapistlerle devam eden Osimhen, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı.
1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahaya ilk 11'de çıkacak olan Nijeryalı oyuncunun yanı sıra Lemina da sevindirdi. Gilloise maçını kaçıran 32 yaşındaki oyuncu formasını geri alıyor.
İKİSİ 11'E, BİRİ KULÜBEYE
Tıpkı Victor Osimhen gibi Lemina da dünkü çalışmada yer aldı. Bir müjdeli haber de ameliyat olduğu için ligde iki haftadır formasından uzak kalan Yunus Akgün'den geldi.
Milli aradan itibaren takımdan uzak kalan ve Kocaeli ile Gençlerbirliği maçlarında da oynayamayan Yunus, pazartesi ilk 11'de olmayacak. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde karşılaşmanın son bölümünde hamle oyuncusu olarak forma giyebilecek.
Bu sezon parçalı forma altında Süper Lig ve Devler Ligi'nde toplam 12 karşılaşmaya çıkan Osimhen, rakip filelere 9 gol bıraktı.