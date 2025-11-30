Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a derbi öncesi 3 müjdeli haber birden!

Galatasaray'a derbi öncesi 3 müjdeli haber birden! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan o gelişmeler, Teknik Direktör Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Galatasaray'da takımda bulunan eksikler can sıkarken, Fenerbahçe derbisi öncesinde iki önemli müjde geldi. Fotomaç'ın haberine göre; bu hafta çalışmaların ilk bölümünde takımla birlikte çalışan ve daha sonra fizyoterapistlerle devam eden Osimhen, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı.

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahaya ilk 11'de çıkacak olan Nijeryalı oyuncunun yanı sıra Lemina da sevindirdi. Gilloise maçını kaçıran 32 yaşındaki oyuncu formasını geri alıyor.