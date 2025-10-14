Harika bir yaz ayı geçiren ve kadrosunu oldukça güçlendiren G.Saray, ocakta da boş durmak istemiyor. Orta sahaya da takviye yapmayı düşünen sarıkırmızılılar, Rusya Ligi'nde fırtına gibi esen ve istatistikleri alt üst eden Eduard Spertsyan ile yakından ilgileniyor.
Sezon sonunda Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu ,10 numara ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Geçen sezondan itibaren G.Saray'ın radarında bulunan Spertsyan, teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği bir isim.
İhtiyaç halinde iki kanatta da görev yapabilen Eduard Spertsyan, top taşıma, kilit pas atma ve şutlarda oldukça uzman bir futbolcu. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için kulübü ile sözleşme uzatmayan 25 yaşındaki oyuncu gelecek teklifleri bekliyor.
Krasnodar da oyuncusundan para kazanmak istediği için ocak ayında gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacak. Fotomaç'ın haberine göre, piyasa değeri 25 milyon euro olan ve Ermenistan Milli Takımı'nın yıldızı olan Spertsyan için ocak ayında sarı-kırmızılılar Rus ekibine resmi teklifte bulunacak.
DURAN TOP UZMANI Spertsyan'ın en dikkat çeken özelliklerinden birisi duran top konusundaki uzmanlığı. Hem Krasnodar da hem de Ermenistan Milli Takımı'nda duran topları ve köşe vuruşlarını kullananan 25 yaşındaki futbolcunun çok sayıda frikik golü de bulunuyor.
DEVLER TAKİPTE Başarılı futbolcuyu G.Saray gibi Avrupa'dan da çok sayıda takım yakından takip ediyor. Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle çok sayıda takımın iştahı kabarmış durumda. Rus basınına göre yazın oyuncunun ismi PSG ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
İSTATİSTİK CANAVARI Krasnodar alt yapısından yetişen ve kariyerinde başka bir kulüpte forma giymeyen Spertsyan oldukça yüksek bir skor yüzdesine sahip.
Rus ekibinde 159 mücadeleye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 49 gol ve 42 asiste imzasını attı. Bu sezon ise ligdeki 11 maçta 4 gol ve 10 asisti bulunuyor.