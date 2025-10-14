Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan 10 numara atağı!

Galatasaray'dan 10 numara atağı! Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 10 numara için harekete geçmeye hazırlanıyor. Rusya Ligi'nde harikalar yaratan isme Okan Buruk'tan onay çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Harika bir yaz ayı geçiren ve kadrosunu oldukça güçlendiren G.Saray, ocakta da boş durmak istemiyor. Orta sahaya da takviye yapmayı düşünen sarıkırmızılılar, Rusya Ligi'nde fırtına gibi esen ve istatistikleri alt üst eden Eduard Spertsyan ile yakından ilgileniyor.

Sezon sonunda Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu ,10 numara ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Geçen sezondan itibaren G.Saray'ın radarında bulunan Spertsyan, teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği bir isim.