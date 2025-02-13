UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Galatasaray, play-off ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda galibiyet elde ederek rövanş maçına avantajlı çıkmak isteyen sarı-kırmızılılarda, 5 kişi sakatlık ve kart cezası sebebiyle forma giymeyecek. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Galatasaray, play-off ilk maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak maçta çok sayıda eksik ve cezalı oyuncu bulunurken Ahmed, Frankowski, Lemina ve Eren Elmalı da UEFA listesinde bulunmadığı için maçta süre almayacak. Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte AZ Alkmaar - Galatsaray maçı detayları...

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Oduro, Kasius, Penetra, Goes, Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Lahdo, Addai, Parrott. Galatasaray: Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Morata.

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AVRUPA KUPALARINDA 327. MAÇ

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 327. mücadelesine çıkacak. 1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 326 maçta mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 122 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 492 gole engel olamadı.

'KUPA 2'DE 103. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 103. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 135 gol gördü.

SON 22 MAÇIN 19'UNDA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 22 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 22 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2 hafta önce bu sezon Ajax'a 2-1 yenildi.

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AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 11. sınavını verecek. Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 10 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

HOLLANDA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçta galip gelemedi. Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise önce AZ Alkmaar, ardından da Ajax ile deplasmanda mücadele etti. Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, son olarak 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi.

AZ ALKMAAR İLE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonundaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Yarınki karşılaşma iki takım arasındaki ikinci maç olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

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AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 8 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile birer maç yaptı. Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi, Galatasaray ile berabere kaldı.

Öte yandan Hollanda temsilcisi, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 35 maçta sadece 2 yenilgi yaşayarak iyi bir performans sergiledi. AZ Alkmaar, 23 galibiyet alırken 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.