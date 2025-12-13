TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 32 milyon Euro'luk yıldız!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar, İtalya Ligi'nde boy gösteren 32 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın, Lazio'da forma giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi'yi transfer listesine aldığı ileri sürüldü.
Takvim'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki oyuncu için temasların başladığı aktarıldı.
Guendouzi'nin adı Galatasaray camiası için yabancı değil. Yıldız oyuncu Marsilya formasıyla Avrupa Ligi'nde Cimbom'a karşı oynadığı maçta yoğun şekilde ıslıklanmıştı. Benzer bir tepki, Lazio ile yapılan hazırlık karşılaşmasında da yaşanmıştı.
Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Fransız orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Guendouzi, bu sezon 13 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Fas kökenli yıldız oyuncu, 14 kez de Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı. 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Lazio, yıldız oyuncuyu geçen yıl Marsilya'dan 13 milyon Euro'ya transfer etmişti.