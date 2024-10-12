Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

"5. YILDIZ İÇİN HAZIRIZ"

Art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Futbol takımımız milli maç arasına lider girdi. 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gurur içinde taşımaya hazırız.

"HEDEFİMİZ FİNAL OYNAMAK"

Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz final. 2. hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız.

"HER SPORCUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"

2023-24 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Kupa kazansın kazanmasın, biz Galatasaray forması giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz.

"REKOR KIRDIK"

Tabloda gördüğünüz gibi 287 milyon euro, 9.8 milyar lira kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık. Kombine, VIP, loca hasılatımız 52 milyon euro'ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41,614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların katkısı, bu rekora ulaşılmasında katkı sağladı.

"HEDEF 1 MİLYON FORMA"

Mağazacılık... Sürekli büyüme halini 79 milyon euro'luk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sezon 701 bin forma satış rakamına ulaştık. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu sene 412 bin forma sattık. 1 milyon forma satış hedefi için çalışıyoruz. Her Galatasaraylının orijinal forma alarak bu hedefe katkı sağlamasını hedefliyoruz.

"GELİRLER CİDDİ ORANDA ARTMIŞTIR"

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri geçen sene 75 milyon euro'ya ulaşarak rekor kırdı. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısı ve gelirini ciddi şekilde artırmıştır. Sadece formamız üzerindeki reklamlardan yaklaşık 25 milyon euro'ya ulaştık. Stadyum isim hakkı 9 milyon euro seviyelerine döndü. Saha kenarı reklamlarından önemli artış yakaladık.

"G.SARAY TARİHİNİN ZİRVESİ"

Rekor kırarak 5.2 milyar liralık, 166 milyon euro'luk dönem sonu konsolide net karı elde ettik. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor.

TARTIŞMA ÇIKTI

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ibra oylamasının gizli yapılmasına dair verilen teklifin Divan Başkanlık Heyetince oylama olmaksızın geri çevrilmesi nedeniyle tartışma çıktı.