PFDK cezaları açıklandı. Turkcell Süper Kupa finalinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuların aldıkları cezalar belli oldu. İşte detaylar...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Turkcell Süper Kupa finalinin ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili kararlarını açıkladı.

Kurul, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın müsabaka sonrası Instagram paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası verdi.

Aynı karşılaşmada Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran da benzer gerekçeyle 400 bin TL para cezasına çarptırıldı. Bu karar oy çokluğuyla alındı.

PFDK, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin paylaşımında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı ifadeler bulunduğunu belirterek, 1 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 400 bin TL para cezası uygulanmasına hükmetti. Bu karar da oy çokluğuyla verildi.