Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, ülkesinde yayın yapan El Espectador Deportes radyosundaki Las Voces del Futbol programına katıldı.
Torreira'dan Icardi sözleri: Başına gelenler beni üzüyor!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ülkesinde yayın yapan bir radyoya röportaj verdi. Katıldığı programda takım arkadaşı Icardi hakkında da konuşan Torreira "Onun yaşadıkları beni üzüyor" dedi.
Galatasaray'daki zamanlarından kariyerinin geleceğine, Muslera'nın ayrılığından Uruguay Milli Takımı'na kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Torreira, Mauro Icardi hakkında da konuştu.
İşte Torreira'nın açıklamaları...
"GALATASARAY BANA HAYAT VERDİ"
"Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz."