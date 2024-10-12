Dursun Özbek: 41 bin 614 kombineyi kısa zamanda bitiren...
Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 52 milyon Euro'luk satışla rekor kırıldığını ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41 bin 614 kombineyi kısa zamanda bitiren, her zaman yanımızda olan taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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