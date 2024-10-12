Dursun Özbek: Avrupa Ligi'nde hedefimizi...
Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için çok üzgünüz. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimizi final olarak koyduk. İkinci hafta sonunda 36 takım arasında 8'inci sıradayız." ifadelerini kullandı.
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