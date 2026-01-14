Darwin Nunez KİMDİR? Nunez kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri
Güçlü fiziği, hızını teknik becerileriyle birleştiren oyun yapısı sayesinde modern futbolun öne çıkan isimlerinden biri olan Darwin Nunez, performansıyla futbolseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi sürdürüyor. Ara transfer döneminde adının Türk kulüpleriyle anılması, yıldız oyuncuyu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Bu gelişmelerle birlikte "Darwin Nunez kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları merak edilirken, başarılı futbolcunun kariyeri ve istatistiklerine dair öne çıkan ayrıntılar dikkat çekiyor. İşte detaylar...
DARWIN NUNEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Darwin Nunez, 24 Haziran 1999 tarihinde Uruguay'ın Artigas bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden 26 yaşındaki Nunez, 1,87 metrelik boyu ile dikkat çekiyor.
DARWIN NUNEZ MEVKİSİ NE?
Hücum yollarında etkili bir isim olarak ön plana çıkan Darwin Nunez santrafor mevkisinde oynuyor. Ayrıca, sol kanat bölgesinde de bazı maçlar süre buluyor.
DARWIN NUNEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Penarol takımında başlayan Darwin Nunez kariyerinde sırasıyla şu takımlarda oynadı:
-Penarol -Almeria -Benfica -Liverpool -El-Hilal
DARWIN NUNEZ İSTATİSTİKLERİ
Uruguay, Portekiz, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın önemli takımlarında forma giyen Darwin Nunez'in istatistikleri şu şekilde:
-299 maç -115 gol -50 asist
Uruguay Milli Takımı'nda 36 maçta süre bulan Darwin Nunez, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, 3 defa asist yaptı.
DARWIN NUNEZ PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Darwin Nunez piyasa değeri 35 milyon euro.