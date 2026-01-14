CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Anderson Talisca'nın füzesi direkte patladı! Anderson Talisca'nın füzesi direkte patladı! 20:46
Sadettin Saran'a coşkulu karşılaşama Sadettin Saran'a coşkulu karşılaşama 20:37
Victor Osimhen için İngiliz basınından "Yeni kral" benzetmesi! Victor Osimhen için İngiliz basınından "Yeni kral" benzetmesi! 20:08
Beyoğlu-Fenerbahçe maçı detayları! Canlı yayın bilgileri Beyoğlu-Fenerbahçe maçı detayları! Canlı yayın bilgileri 17:57
Kante'de F.Bahçe için fedakarlık! Kante'de F.Bahçe için fedakarlık! 16:43
ManU'dan Ugarte için G.Saray'a yanıt! ManU'dan Ugarte için G.Saray'a yanıt! 16:19
F.Bahçeli 2 yıldıza aynı takım talip! F.Bahçeli 2 yıldıza aynı takım talip! 16:03
İstanbulspor-Trabzonspor maçı detayları! İstanbulspor-Trabzonspor maçı detayları! 15:57
G.Saray'dan kanada sürpriz hamle! G.Saray'dan kanada sürpriz hamle! 15:46
Beşiktaş o transferden vazgeçti! Beşiktaş o transferden vazgeçti! 14:42
"F.Bahçeli yıldız bu sezon takımda kalacak!" "F.Bahçeli yıldız bu sezon takımda kalacak!" 14:02
G.Saray'da hedef tekrar o isim! G.Saray'da hedef tekrar o isim! 12:51
