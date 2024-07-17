G.Saray'ın yeni transferi 2. Lig'den!
Torreira'dan flaş Fred itirafı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (16 Temmuz)
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi 1. Lig'den! G.Saray'ın yeni transferi 1. Lig'den! 12:11
Beşiktaş'a 25 milyon Euro'luk yıldız! Beşiktaş'a 25 milyon Euro'luk yıldız! 11:56
F.Bahçe'den yılın transfer sürprizi! Tadic'in kankası geliyor F.Bahçe'den yılın transfer sürprizi! Tadic'in kankası geliyor 11:29
Galatasaray - Trencin maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Trencin maçı yayın bilgileri! 11:15
Torreira'dan flaş Fred itirafı! Torreira'dan flaş Fred itirafı! 10:55
G.Saray'da zorunlu ayrılık! Kampın iyilerindendi ancak... G.Saray'da zorunlu ayrılık! Kampın iyilerindendi ancak... 10:44
Daha Eski
Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? 10:18
F.Bahçe'de son dakika gelişmesi! En-Nesyri... F.Bahçe'de son dakika gelişmesi! En-Nesyri... 10:18
G.Saray'a şampiyon sağ bek! Bu transfer ses getirir G.Saray'a şampiyon sağ bek! Bu transfer ses getirir 10:09
F.Bahçe ile Hull City karşı karşıya! F.Bahçe ile Hull City karşı karşıya! 09:30
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor 09:23
F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! 01:17
SON DAKİKA