Sunderland - Wolverhampton maçı CANLI izle! Sunderland - Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Sunderland – Wolverhampton maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Premier Lig'de alt sıralarda mücadele eden Wolverhampton Wanderers, Cumartesi öğleden sonra Işık Stadyumu'nda Sunderland'e konuk olacak. Peki, Wolverhampton sezondaki ilk galibiyetini alabilecek mi? Futbolseverler, Sunderland-Wolverhampton maçının detaylarını merak ediyor. Sunderland Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig Sunderland Wolverhampton maçı nasıl izlenir? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Sunderland - Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

SUNDERLAND - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak.

SUNDERLAND WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Wolverhampton maçı Bein Sports Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

SUNDERLAND - WOLVERHAMPTON MAÇI NASIL İZLENİR?

MUHTEMEL 11'LER

Sunderland'ın muhtemel ilk 11'i: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Masuaku; Rigg, Xhaka, Le Fee; Talbi, Isidor, Adingra

Wolverhampton Wanderers'ın muhtemel ilk 11'i: Johnstone; Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Andre, J. Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang