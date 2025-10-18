TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan gençlik aşısı! Okan Buruk'tan transfere onay
Ocak transferi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, orta saha mevkisine öncelik verdi. Rotasyonu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, CSKA moskova'nın genç yıldızı için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar.. (GS spor haberi)
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi Avrupa futbolunda yakından takip edilen genç bir yıldızı listesinde tutuyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Cimbom, Rusya'da CSKA Moskova'da oynayan 20 yaşındaki Matvey Kislyak'ı istiyor.
Yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı kulüple adı geçen Kislyak'ı Teknik Direktör Okan Buruk da beğeniyor. Buruk'un olumlu rapor verdiği genç orta saha için ocak ayında harekete geçilmesi planlanıyor.
CSKA Moskova altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Rus kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek olan Kislyak'ın piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Genç yetenek bu sezon CSKA Moskova formasıyla 17 resmi maça çıkarken 3 gol attı, 5 asist yaptı ve bin 344 dakika süre aldı. Kislyak, şu ana kadar CSKA Moskova ile Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası zaferleri kazandı.
RUSYA'DA PARLADI Matvey Kislyak, Rusya'da gelecek vaat eden yıldızlar arasında gösteriliyor. 20 yaşındaki oyuncu Mart 2025'ten beri Rusya Milli Takımı'na çağrılıyor. Rusya ile 6 maça çıkan Kislyak, 1 gol attı. Rus futbolunun son dönemde yetiştiridiği en önemli isimlerden.
HEDEFİ AVRUPA Fotomaç'ın haberine göre, CSKA Moskova formasıyla Avrupa kupalarında oynama şansı olmayan Matvey Kislyak, bu nedenle transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması nedeniyle 20 yaşındaki futbolcunun olumlu yanıt verebileceği ifade ediliyor.