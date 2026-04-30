Euroleague | Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off serisinin ikinci maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Serinin ilk karşılaşmasını 89-78 kazanarak 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarının desteğiyle ikinci galibiyetini alarak Litvanya deplasmanı öncesi finali garantilemek istiyor. Dörtlü Final yolunda üç galibiyet hedefleyen Fenerbahçe Beko için bu maç büyük önem taşıyor. Zalgiris Kaunas ise seriyi dengelemek ve İstanbul'dan en az bir galibiyet alarak evine dönmek için sahada mücadele edecek. Basketbolseverler, maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı konusunda merak içinde. İşte Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçının tüm detayları.