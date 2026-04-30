Suudi Pro Lig'de kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanıyor. 29 puanla 14. sırada bulunan Al Kholood, evinde 34 puanla 11. basamaktaki Al Fayha'yı konuk ediyor. Son haftalarda kazandığı galibiyetle morali yükselen ev sahibi takım, taraftarının desteğiyle puan farkını açmayı ve düşme hattından uzaklaşmayı planlıyor. Deplasmanda istediği sonuçları alamayan Al Fayha ise bu maçta şansını tersine çevirip üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, ligde kalma mücadelesini doğrudan etkileyecek. Maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri ile Al Kholood - Al Fayha maçının tüm detayları haberimizde!

Pro Lig'de sezonun son 5 haftasına girilirken her puanın değeri altın niteliği taşıyor. Teknik direktör Des Buckingham yönetimindeki Al Kholood, ligde kalma mücadelesinde kritik bir eşikte. Geçtiğimiz hafta Al Taawon deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek büyük bir sürprize imza atan ekip, bu ivmeyi Al Fayha karşısında da sürdürmek niyetinde. Ev sahibi ekip, sezonun ilk yarısında deplasmanda 5-0 gibi tarihi bir skorla yendiği rakibini bu kez kendi sahasında mağlup ederek kümede kalma yolunda dev bir adım atmayı planlıyor. Misafir ekip Al Fayha cephesinde ise hedef istikrarı yakalamak. 34 puanla 11. sırada yer alan ve ligde nispeten güvenli bir bölgede bulunan konuk takım, son deplasman maçlarında gol yollarında yaşadığı sıkıntıları aşmak zorunda. İşte Al Kholood-Al Fayha maçının detayları!

Al Kholood-Al Fayha MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftası kapsamındaki Al Kholood-Al Fayha maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Al Kholood-Al Fayha MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki Al Kholood-Al Fayha maçı, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Al Kholood-Al Fayha MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.