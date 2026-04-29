Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir gibi takımlarda oynamış olan eski futbolcu Mesut Özil, Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) ev sahipliğinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "Karmaşa Çağında Liderlik Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. Arsenal'da oynadığı yıllarda yaptığı Doğu Türkistan paylaşımı sonrasında yaşadığı sorunları anlatan Özil, şu açıklamalara yer verdi:

"Bir yıldız olarak sesimi duyurma gücüm vardı ve bazı konularda sessiz kalmamalıydım. Yaptığım paylaşım ile Arsenal ile gerilim yaşayacağımı da biliyordum ama umrumda değildi.

Bu yüzden bana bütün kapıları kapattılar. Zor günlerdi çünkü futboldan çok keyif alıyordum ve bunu benden aldılar."