Al Shabab Riyadh-Al Akhdoud maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de kritik bir mücadele yaşanıyor. 26. haftada karşı karşıya gelecek iki takım, farklı hedefler için sahaya çıkacak. Ligde 26 puanla 13. sırada bulunan Al Shabab, kendi evinde alacağı galibiyetle alt sıralardan tamamen uzaklaşmak ve sezonun geri kalanına rahat bakmak istiyor. Öte yandan 13 puanla küme düşme hattında 17. sırada mücadele eden Al Akhdoud ise Riyad deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. King Fahd Stadyumu'nda oynanacak maçta her iki takım için de büyük önem taşıyan üç puan mücadelesi verilecek. Savunma disiplininin belirleyici olacağı karşılaşmada ev sahibi avantajı Al Shabab'ın elinde. Al Shabab-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar.