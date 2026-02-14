Serie A'nın 25. haftasında Inter ile deplasmanda yapacağı maç öncesi İtalyan basını, Juventus'un ve milli takımımızın yetenekli futbolcusu Kenan Yıldız'ı manşetlere taşıdı. İşte o yorumlar...

Serie A'nın 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü TSİ saat 22.45'te Juventus, deplasmanda Inter ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde İtalyan basınından Corriere dello Sport, milli oyuncu Kenan Yıldız'ı gündemine taşıdı. Gazete, genç yıldız için "Sorumluluk Kenan Yıldız'ın omuzlarında" yorumunu yaparken, Inter'e karşı son dönemde 3 gol ve 1 asistlik katkı sunduğuna dikkat çekti. Haberde, gözlerin milli futbolcunun üzerinde olduğu vurgulandı.

Yazıda ayrıca, Juventus'un San Siro'daki kritik randevuda 10 numarasına güvendiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta sözleşmesini 2030'a kadar uzatan Kenan Yıldız'ın "Harika işler başaracağız" sözleri hatırlatılarak, genç oyuncunun bu açıklamanın ardından ilk büyük sınavına çıkacağı ifade edildi. Lig liderine karşı oynanacak bu karşılaşmanın, iddialı sözlerini pratiğe dökmek adına önemli bir fırsat olduğu yorumu yapıldı.

Öte yandan, 27 Ekim 2024'te 4-4 berabere biten Inter maçında oyuna sonradan girip iki gol kaydeden Kenan Yıldız'ın performansına değinildi. Ayrıca sezonun ilk yarısında 4-3 kazanılan Inter karşılaşmasını da 1 gol ve 1 asistle tamamladığı bilgisine yer verildi.