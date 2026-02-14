Fenerbahçe'de yönetim kararını verdi: İşte derbi için ödenecek prim!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor'a karşı galibiyet alındığı takdirde takıma prim ödemesi yapılacak. İşte sarı-lacivertlilere derbi için ödenecek prim... | FB Spor haberleri
Yayın Tarihi: 14.02.2026 - 12:40
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverler, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için ekranları başına kilitlenecek.
Zirvede Galatasaray'ın haftayı kayıpsız tamamlayarak farkı açmasının ardından Papara Park'ta oynanacak olan mücadele, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip.
Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.