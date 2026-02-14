Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana için İngiliz kulübü kararını verdi. Kırmızı Şeytanlar'ın, sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmasına rağmen Onana’yı yazın elden çıkarmayı planladığı öğrenildi.

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

The Sun'da yer alan habere göre kaleci departmanında yazın köklü değişiklikler yapmayı planlayan Manchester United, Kamerunlu kaleci için kararını verdi.

Trabzonspor'a kiralanmasının ardından Senne Lammens'i kadrosuna katan Kırmızı Şeytanlar, Belçikalı eldivenin birinci kaleci olarak performansından memnun. Bu nedenle United, sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmasına rağmen Onana'yı yazın elden çıkarmayı planlıyor.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 17 maçta görev alan 29 yaşındaki eldiven, kalesinde 26 gol gördü ve üç maçta gol yemedi. Onana'nın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

