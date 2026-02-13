Mauro Icardi'den bir rekor daha!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde ikas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Yaptığı hat-trick ile maça damga vuran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte bir rekoru daha kırdı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Icardi, golleri müsabakanın 33, 48 ve 70. dakikalarında kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de bu sezonki 13. golünü attı ve krallık yarışında zirveye yaklaştı. Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunan Icardi, toplamdaki gol sayısını ise 15'e çıkardı. Arjantinli futbolcu, 14 Nisan 2023 tarihindeki Kayserispor maçından sonra sarı-kırmızılılarda 2. kez hat-trick yaptı.

47 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Arjantinli golcü, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 21. maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı.