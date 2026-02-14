Hamburg-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volksparkstadion'daki Hamburg-Union Berlin karşılaşmasını hakem Florian Badstübner yönetecek. Ev sahibi Hamburg, bu sezon özellikle iç sahada sergilediği dirençli futbolla dikkat çekiyor; son olarak Bayern Münih karşısında alınan beraberlik ve Heidenheim galibiyeti takımın moralini zirveye çıkarmış durumda. Ancak hücum hattında yaşanan bazı sakatlıklar teknik heyeti rotasyona zorlayabilir. Konuk ekip Union Berlin cephesinde ise savunma disiplini her zamanki gibi ön planda. Son maçında Eintracht Frankfurt ile berabere kalan başkent ekibi, deplasmanda rakibini bozup hızlı ataklarla sonuç almayı planlıyor. İstatistiksel olarak beraberlik ihtimalinin yüksek olduğu bu randevu, her iki camia için de prestijin ötesinde bir anlam taşıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Hamburg-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

Hamburg-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Volksparkstadşon'daki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Hamburg-Union Berlin MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Hajdari; Promel, Avdullahu, Burger; Kramaric; Asllani, Toure

Union Berlin: Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Gunter; Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic