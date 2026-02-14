Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu!

Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadeleyi yorumlayan Ahmet Çakar, ikas Eyüpspor'un gördüğü kırmızı kart kararını değerlendirdi. İşte o yorumlar... Galatasaray Haberleri







"EN ÖNDE GELEN LANG" G.Saray, güle oynaya, şov yaparak ve üstelik yedek santrforunun hat-trick yaparak kazandığı bir maç oynadı. Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel. Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ İKİ SANTRFORU GALATASARAY'DA" İcardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'nin en iyi iki santrforu G.Saray'da ve ciddi maçlarda ancak biri oynuyor.