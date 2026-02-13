CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Gabriel Sara: Haberler doğru değil! Gabriel Sara: Haberler doğru değil! 22:47
Okan Buruk'tan flaş Juventus maçı sözleri! Okan Buruk'tan flaş Juventus maçı sözleri! 22:33
Wilfried Singo: Çok iyi hissediyorum! Wilfried Singo: Çok iyi hissediyorum! 22:29
Yunus Akgün'den Juventus maçı sözleri! Yunus Akgün'den Juventus maçı sözleri! 22:24
Mauro Icardi'den Juventus'a gözdağı! Mauro Icardi'den Juventus'a gözdağı! 22:21
Mauro Icardi'den bir rekor daha! Mauro Icardi'den bir rekor daha! 22:03
Daha Eski
G.Saray evinde rahat kazandı! G.Saray evinde rahat kazandı! 21:52
G.Saray'ın yeni transferi siftah yaptı! G.Saray'ın yeni transferi siftah yaptı! 21:29
G.Saray-Eyüpspor maçında kırmızı kart kararı! G.Saray-Eyüpspor maçında kırmızı kart kararı! 20:43
G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket G.Saray Kadın Judo Takımı'na plaket 19:56
Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır 18:23
G.Saray - İkas Eyüpspor | CANLI G.Saray - İkas Eyüpspor | CANLI 17:44
Singo-Davinson beraber oynayacak mı? Okan Buruk cevapladı
Gabriel Sara: Haberler doğru değil!
Suvivor yeni bölüm fragmanı (14 Şubat)
İstanbul ilk iftar ve sahur vakti 2026