Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takımın amacı kazanmak, gollerimden dolayı mutluyum ama benim işim gol atmak. Çok iyi başladık, rakibi ciddiye aldık ve istediğimizi aldık. Yunus'un golü erken geldi, kırmızı kart sonrası güzel bir maç oldu. Juventus maçına hazır olduğumuzu gösterdik."

"Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Bu hikayelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarın bana ve takıma sevgisi çok güzel. Her oyuncuya şarkılar yazılıyor. Çok mutluyuz, haklarını ödemeye çalışıyoruz. Dört harika yıl geçirdim... Takım ve ve kendi adıma inanılmaz mutluyum."

JUVENTUS MAÇI AÇIKLAMASI!

"İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlarla oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz."