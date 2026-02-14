Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, uzun zamandır kadroya eklemeye çalıştığı yıldız oyuncu için geri sayıma geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların çok beklediği transfer için tüm engeller kalkmak üzere. İşte detaylar... | GS Spor Haberleri
Avrupa'nın dev kulübünün üzerine düşündüğü kadro planlaması, Galatasaray'ı da heyecanlandırıyor. Zira sarı-kırmızılılar, belirlenen kadro planlaması sonucunda yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmeyi hedefliyor.
Serie A devi Inter'de hareketli bir yaz dönemi planlanıyor. İtalyan ekibi, kulüp efsanesi Dejan Stankovic'in oğlu Aleksandar Stankovic'i 23 milyon euro bedelle yeniden kadroya katmaya hazırlanırken orta sahada ciddi bir yapılanmaya gitmek istiyor. Genç oyuncunun dönüşü, kulübün maaş ve kadro planlamasında önemli bir adım olarak görülüyor.
Bununla birlikte Goretzka da Inter yönetiminin radarında. Alman yıldızın bonservissiz transfer ihtimali, İtalyan kulübünü iştahlandırıyor. Ancak bu hamle, kadro dengesi açısından bazı ayrılık ihtimallerini de beraberinde getirebilir.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, gelecek sezon için orta saha rotasyonunu büyük ölçüde değiştirmeyi planlayan Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun durumu kritik.
Inter'in, oyuncuya ayrılık konusunda söz verdiği ancak resmi talebin Çalhanoğlu'ndan gelmesi gerektiği belirtiliyor.
Eğer milli futbolcu ayrılık kararı alırsa, Galatasaray'ın devreye girme ihtimali güç kazanacak.
32 yaşındaki oyuncudan herhangi bir ayrılık talebi gelmemesi durumunda ise kulüp herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacak.
Bu sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Inter ile 5. sezonunu yaşayan milli oyuncunun İtalyan devi ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.