Galatasaray'a transfer müjdesi! O engel kalktı! Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, uzun zamandır kadroya eklemeye çalıştığı yıldız oyuncu için geri sayıma geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların çok beklediği transfer için tüm engeller kalkmak üzere.







Avrupa'nın dev kulübünün üzerine düşündüğü kadro planlaması, Galatasaray'ı da heyecanlandırıyor. Zira sarı-kırmızılılar, belirlenen kadro planlaması sonucunda yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmeyi hedefliyor.

Serie A devi Inter'de hareketli bir yaz dönemi planlanıyor. İtalyan ekibi, kulüp efsanesi Dejan Stankovic'in oğlu Aleksandar Stankovic'i 23 milyon euro bedelle yeniden kadroya katmaya hazırlanırken orta sahada ciddi bir yapılanmaya gitmek istiyor. Genç oyuncunun dönüşü, kulübün maaş ve kadro planlamasında önemli bir adım olarak görülüyor.