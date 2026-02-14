La Liga'da Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Espanyol ve Celta Vigo, kritik bir randevuda karşı karşıya geliyor. 34 puanla 6. sırada bulunan Espanyol, kendi evinde sergilediği güçlü performansla dikkat çekerken, sadece 1 puan gerisinde 7. sırada yer alan Celta Vigo ile arasındaki farkı açmayı planlıyor. Ev sahibi ekip, taraftarlarının desteğiyle play-off ve Avrupa Ligi kotası için önemli bir adım atmak isterken; deplasman maçlarında gösterdiği başarılı grafikle bilinen Celta Vigo, rakibini geçerek üst sıralara yükselme fırsatını değerlendirmek istiyor. Her iki takım için de hata yapma lüksü bulunmayan bu mücadelede, kazanan taraf Avrupa yolunda büyük avantaj elde edecek. İşte Espanyol-Celta Vigo maçı detayları...

Espanyol-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RCDE Stadium'daki Espanyol-Celta Vigo karşılaşmasını hakem Guillermo Cuadra yönetecek. Ev sahibi Espanyol, bu sezon taraftarı önünde çıktığı maçlarda gol yollarında oldukça etkili bir performans sergileyerek ligin sürpriz ekiplerinden biri haline geldi. Ancak konuk ekip Celta Vigo, hızlı hücumları ve savunma disipliniyle her deplasmandan puan çıkarabilecek bir potansiyele sahip. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olmuştu; her iki teknik adam da bu kez 14 Şubat'ta sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarına hediye vermek istiyor. Barselona'nın güneşli havasında oynanacak bu dev buluşmanın detayları netleşti. İşte Espanyol-Celta Vigo maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Espanyol-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 24. haftasındaki bu mücadele, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Espanyol-Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadium'daki Espanyol-Celta Vigo karşılaşması, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Espanyol-Celta Vigo MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Ngonge, Exposito, Zarate, Lozano, Milla; K Garcia

Celta Vigo: Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Carreira, Moriba, Roman, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Lopez