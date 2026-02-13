Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 5-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılılar maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cimbom'un galibiyet golleri 2. dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ile 70. dakikalarda Mauro Icardi ve 87. dakikada Jerome Onguene'den (KK) geldi. İkas Eyüpspor'un tek sayısını ise 71. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

Öte yandan İkas Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 55'e çıkardı ve Juventus müsabakası öncesi moral depoladı. İkas Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

ICARDI-OSIMHEN İKİLİSİ 9 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i Süper Lig'de 9 maç aradan sonra birlikte ilk 11'e aldı.

Son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor mücadelesinde birlikte ilk 11 başlayan ikili, ligde 9 müsabakanın ardından birlikte santra yaptı.

BOEY, 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıktı.

Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. İki yılı aşkın süre sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluştu.

Boey, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray-İkas Eyüpspor müsabakasını yerinde takip etti.

Sık sık milli futbolcularla buluşup müsabakalarını izleyen İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de tribünden seyretti.

ERWIN KOEMAN, NOA LANG'I İZLEMEYE GELDİ

Hollanda Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Galatasaray-İkas Eyüpspor müsabakasını tribünden izledi.

Milli takımda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Erwin Koeman, sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ın performansını yakından takip etti.

KADIN JUDOCULAR VE YELKEN ŞUBESİ SPORUCLARI TARAFTARI SELAMLADI

Spor Toto Kadınlar Süper Lig müsabakalarında namağlup şampiyon olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, kupalarını kaldırdı.

Müsabaka öncesinde düzenlenen törenle sarı-kırmızılı judocular, kupalarını ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetici Ece Bora'nın elinden aldı. Judocular, daha sonra sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Ardından ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazanan Galatasaraylı yelkenciler ile şube yöneticilerine Metin Öztürk ve yönetici Timur Kuban tarafından plaket verildi.

İKAS EYÜPSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Konuk takım teknik direktörü Atila Gerin, Süper Lig'in 21. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Gerin, takımını Galatasaray maçına Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Angel Torres ve Umut Bozok 11'iyle sürdü.

Atila Gerin, yedek kulübesinde ise Marcos Felipe, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz, Denis Radu, Taşkın İlter, Charles Raux Yao, Ismaila Manga, Dorin Rotariu, Metehan Altunbaş ve Abdou Khadre Sy'yi hazır tuttu.

Eflatun-sarılı takımın teknik direktörü, 2-1 yenildikleri Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Metehan ile Taşkın'ı yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerine Torres ile Legowski'yi 11'e aldı.

JANKAT, GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ SÜRE ALDI

İkas Eyüpspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Eflatun-sarılı ekibin teknik direktör Atila Gerin yönetiminde çıkışa geçmesinde büyük katkıları olan Jankat, Galatasaray müsabakasına ilk 11'de başladı. Genç file bekçisi, birçok kez ev sahibi takım oyuncusu olarak ayak bastığı RAMS Park'ın çimlerine bu kez rakip olarak çıktı.

OSIMHEN BİR İLKE İMZA ATTI

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin attığı 2. golün asistini yapan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.

İKİ HAFTA ÜST ÜSTE KAFA GOLÜ!

Galatasaray'da Yunus Akgün, Çaykur Rizespor'un ardından İkas Eyüpspor'a attığı golü de kafasıyla kaydetti. Yunus Akgün'ün maçın 83. saniyesinde kaydettiği bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılıların bu sezon Trendyol Süper Lig'deki en erken iç saha golü oldu.