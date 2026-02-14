Beşiktaş yeni teklif hazırlığında! Brezilyalı eldiven için o bedel...

Ara transfer döneminde art arda yaptığı hamleleri açıklayan Beşiktaş, rotasını şimdiden yaz planlamasına çevirdi. Yeni sezonda kalede daha güçlü bir yapı oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, Brezilya’nın Santos takımında forma giyen 25 yaşındaki Gabriel Brazao için resmi girişimlere başladı. Kulübün, Brezilyalı eldiven adına teklifini ilettiği ifade edildi.

Beşiktaş, ara transfer döneminin başında tecrübeli kalecisi Mert Günok ile vedalaşmıştı. 36 yaşındaki eldiven, altyapısında forma giydiği Fenerbahçe'ye imza atarken siyah-beyazlı ekibin kalesi Ersin Destanoğlu'na emanet edilmişti. Dolmabahçe ekibi, ara transfer döneminin resmi olarak sona ereceği tarih olan 6 Şubat'ta uçakları birbiri ardına indirirken Roma'nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i de kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Son dönemlerdeki performansı ile Ersin Destanoğlu, taraftarların eleştirilerine maruz kalmaya devam ederken Vasquez'in geçtiğimiz sezondan bu yana hiçbir resmi maçta görev almamış olması kafalarda soru işareti oluşturdu.

"Atanın ve tutanın iyi olacak" felsefesi ile 9 numara bölgesine transfer ettiği Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'tan olumlu bir ilk izlenim alan Beşiktaş, yönünü yaz döneminde kaleye yapacağı takviyeye çevirdi. Bu doğrultuda yönetim, Brezilya ekiplerinden Santos'un filelerini koruyan Gabriel Brazao için kolları sıvadı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Bolavip'ten derlediği habere göre İstanbul temsilcisi, yetenekli kaleci için Brezilya ekibine resmi teklifini iletti. Haberde teklifin miktarı açıklanmazken Santos'un Brazao için yaklaşık 15 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın ise ilk teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

Brezilyalı kaleci, Inter'de şans bulamamasının ardından 2024 yılının Şubat ayında bedelsiz olarak Santos'a transfer edilmişti. O günden bu yana 94 resmi müsabakada görev alan Brazao, 29 maçta kalesini gole kapattı ve kalan maçlarda 109 kez topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.

25 yaşındaki kaleci, Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından Galatasaray ile de anılmıştı.

