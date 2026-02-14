Stuttgart-Köln maçı: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri! BUNDESLIGA

Bundesliga'nın 22. haftasında kritik bir mücadeleye sahne olacak Stuttgart-Köln karşılaşması, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. 39 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirmek için her puana ihtiyaç duyan Stuttgart, kendi evinde 23 puanlı Köln'ü konuk ediyor. Ev sahibi ekip, geçen hafta yaşadığı beklenmedik puan kaybının ardından taraftarları önünde moral bulmak ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Öte yandan küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Köln ise zorlu Stuttgart deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Stuttgart-Köln maçının tüm detayları haberimizde.