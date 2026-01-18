Bologna-Fiorentina maçı canlı izlemek için tıklayın
İtalya Serie A'da puan mücadelesi tüm hızıyla sürerken Bologna ile Fiorentina kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sporseverler, Bologna – Fiorentina maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Canlı yayın saati, yayıncı kanal ve mücadelenin şifreli olup olmadığı futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte Serie A Bologna – Fiorentina maçına dair tüm yayın detayları…
BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI HANGİ GÜN?
Bologna-Fiorentina maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.
BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bologna-Fiorentina maçı, saat 17:00'de başlayacak.
BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bologna ve Fiorentina'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.
BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bologna ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.