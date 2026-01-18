İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bologna ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Futbolseverler bu önemli mücadele öncesinde “Bologna – Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın şifreli olup olmadığına dair detayları merak ediyor. İşte Bologna – Fiorentina maçının canlı yayın bilgileri ve başlama saati…

BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI HANGİ GÜN?

Bologna-Fiorentina maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna-Fiorentina maçı, saat 17:00'de başlayacak.

BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bologna ve Fiorentina'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.