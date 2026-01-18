Atletico Madrid vs Alaves canlı izle

İspanya La Liga'da zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren Atletico Madrid – Alaves karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve şifreli olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde…

ATLETICO MADRID-ALAVES MAÇI HANGİ GÜN?

Atletico Madrid-Alaves maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Alaves maçı, saat 18:15'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-ALAVES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ve Alaves'in, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETICO MADRID-ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Alaves arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.