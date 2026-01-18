Haberler Galatasaray Haberleri Ahmet Çakar'dan maç sonrası Galatasaray yorumu!

Ahmet Çakar'dan maç sonrası Galatasaray yorumu! Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ligin ikinci yarısına beklenmedik bir puan kaybıyla start yaptı. Ahmet Çakar, mücadelenin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.







Artık çanlar Galatasaray için çalıyor. Dün geceki puan kaybı hem F.Bahçe hem Trabzonspor'u havaya soktu. Üstelik G.Saray'da kalecisinden İcardi'ye, Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a kadar herkeste bir ruhsuzluk, isteksizlik mevcut. Tüm maç boyu tüm final pasları başarısız. Gereksiz top kayıpları, kaybedilen topları geri kazanmadaki geçen uzun süre alışılmışın çok dışındaydı.

Galatasaray, mütevazi Anadolu takımlarını İstanbul'da boğardı. RAMS Park'ta kimse kafasını kaldıramazdı ama dün gece hiç de böyle olmadı. Belki pozisyon buldular ama yedikleri gole bakıyoruz, tam bir defans hatası. Gaziantepli oyuncu iki kişinin arasından geçti, tamamlandı ve ardından Antep'in golü geldi.