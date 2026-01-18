Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ligin ikinci yarısına beklenmedik bir puan kaybıyla start yaptı. Ahmet Çakar, mücadelenin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. | Son dakika GS spor haberleri
Yayın Tarihi: 18.01.2026 - 09:00Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 - 09:02
Artık çanlar Galatasaray için çalıyor. Dün geceki puan kaybı hem F.Bahçe hem Trabzonspor'u havaya soktu. Üstelik G.Saray'da kalecisinden İcardi'ye, Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a kadar herkeste bir ruhsuzluk, isteksizlik mevcut. Tüm maç boyu tüm final pasları başarısız. Gereksiz top kayıpları, kaybedilen topları geri kazanmadaki geçen uzun süre alışılmışın çok dışındaydı.
Galatasaray, mütevazi Anadolu takımlarını İstanbul'da boğardı. RAMS Park'ta kimse kafasını kaldıramazdı ama dün gece hiç de böyle olmadı. Belki pozisyon buldular ama yedikleri gole bakıyoruz, tam bir defans hatası. Gaziantepli oyuncu iki kişinin arasından geçti, tamamlandı ve ardından Antep'in golü geldi.
Bu dakikadan sonra Galatasaray, ciddi anlamda şansa bir gol buldu. Kazımcan'ın uzun taç atışı, Nazım Sangare'den sekti, Barış Alper bomboş tamamlayıverdi. Aslında bu golden sonra bu kötü Galatasaray, maçı da kazanabilirdi.
Abdülkerim'in kafasını çıkararak kaleci Zafer maç boyu kendisine fazla iş düşmemiş olmasına rağmen belki de maçı kurtardı. Sonuçta bugün Fenerbahçe ve Trabzon kazanırlarsa ligin ikinci yarısında kartlar yeniden dağıtılacak. Hele son saniyede Antep'in kaçırdığı pozisyon gol olsa belki de Galatasaray'da dinamikler yerinden oynayacaktı.
Hakem Oğuzhan Çakır kötü maç yönetmedi. 1-2 kart hatası, 1-2 de faul hatasıyla benim kriterlerime göre maçı iyi yönetti. .